Spotify : le prix de l'abonnement augmentera en septembre

04/08/2025

Spotify, la plateforme de streaming musical, a dévoilé lundi son intention d'augmenter d'un euro par mois les prix facturés à ses abonnés, une annonce qui était accueillie favorablement à la Bourse de New York.



Le groupe suédois indique que les membres de son service payant Spotify Premium en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Amérique Latine et en Asie-Pacifique verront le prix de leur abonnement passer de 10,99 à 11,99 euros par mois à compter de septembre.



Spotify justifie l'augmentation du prix de son abonnement par la nécessité de continuer à innover et d'apporter la meilleure expérience possible à ses utilisateurs.



Ces annonces surviennent surtout alors que la société a publié des résultats trimestriels décevants la semaine passée, pénalisée par des revenus publicitaires moins bons que prévu et le coût de sa stratégie de développement actuelle dans les pays émergents.



En France, l'abonnement Premium Personnel coûte actuellement 12,14 euros par mois, soit le forfait le plus élevé au sein de l'Union européenne.



Ces annonces faisaient bondir le titre de plus de 6% dans les premiers échanges lundi sur le Nasdaq.