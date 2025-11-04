Spotify a dépassé les attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 4,27 milliards d’euros (+12% sur un an) et un bénéfice par action de 3,28 euros, contre respectivement 4,23 milliards et 1,97 euro anticipés. Le nombre d’abonnés premium a progressé de 12%, atteignant 281 millions, légèrement en dessous des estimations. Les revenus publicitaires, en baisse de 6% à 446 millions d’euros, ont également déçu. La progression du revenu par abonnement (+9%) reflète l’impact des hausses tarifaires intervenues durant l’été dans plusieurs régions du monde.

La plateforme a par ailleurs confirmé un changement à la tête de l’entreprise : Daniel Ek deviendra président exécutif en janvier, laissant les fonctions opérationnelles à Gustav Söderström et Alex Norström, nommés co-présidents. Le total des utilisateurs actifs mensuels a atteint 713 millions (+11%), surpassant les attentes grâce aux améliorations de la version gratuite de l’application. Spotify poursuit son virage vers l’intelligence artificielle, avec des recommandations via ChatGPT et de nouveaux partenariats avec les grandes majors de l’industrie musicale pour développer des outils intégrant l’IA.

Pour le quatrième trimestre, Spotify prévoit un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros et 289 millions d’abonnés premium, deux indicateurs en deçà des attentes du marché. En revanche, la société table sur un résultat d’exploitation de 620 millions d’euros et 745 millions d’utilisateurs actifs mensuels, deux prévisions supérieures au consensus. Ces annonces interviennent dans un climat marqué par une polémique persistante autour de l’implication de Daniel Ek dans la start-up de défense Helsing, qui a provoqué le retrait de certains artistes de la plateforme.