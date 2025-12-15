Spotify a connu lundi une panne mondiale ayant perturbé l’accès au service pour des dizaines de milliers d’utilisateurs, avant un rétablissement progressif en fin de matinée. Selon Downdetector, les signalements ont culminé à près de 36 000 aux États-Unis et plus de 10 300 au Royaume-Uni, avant de retomber respectivement à environ 1 000 et 250 vers 10h30, heure de l’Est. Les utilisateurs ont notamment signalé des difficultés de connexion, des pages d’accueil inaccessibles et des files d’attente de lecture défaillantes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages ont relayé l’ampleur de l’incident, tandis que Spotify confirmait sur X que le problème avait été résolu, en invitant les utilisateurs concernés à consulter sa page d’assistance. La plateforme n’a pas communiqué les causes exactes de la panne, et n’a pas répondu aux sollicitations de Reuters. En Bourse, le titre Spotify reculait de près de 3% lundi, dans un contexte de sensibilité accrue aux interruptions de service.

Il s’agit du troisième incident majeur recensé cette année pour le leader du streaming musical, après des pannes similaires en avril et en juin. Les données de Downdetector, bien que représentatives, reposent sur des signalements volontaires d’utilisateurs et ne traduisent pas nécessairement l’ampleur réelle de l’impact global.