Square Enix Holdings Co., Ltd. a réussi à accroître la rentabilité de son portefeuille de jeux. Toutefois, les investisseurs semblent rester de marbre.

La dynamique de transformation numérique au Japon crée un contexte favorable pour les entreprises de l'internet et du divertissement numérique.

Le plan de développement des infrastructures numériques 2030 du gouvernement place l'intelligence artificielle (IA), les centres de données, les réseaux de nouvelle génération et les services numériques nationaux au cœur de la politique économique, faisant de l'infrastructure numérique une priorité de croissance nationale. Selon le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications (MIC), ce plan vise à jeter les bases de la prochaine étape de la croissance numérique :

bâtir une infrastructure capable de soutenir les services basés sur l'IA et étendre l'accès au numérique à l'ensemble du pays d'ici 2030.

Square Enix, acteur mondial du divertissement reconnu pour ses jeux vidéo, ses services en ligne, l'édition, les produits dérivés et ses centres d'arcade, a beaucoup à gagner de cette configuration macroéconomique. La société opère via les segments Divertissement numérique, Loisirs, Publication et Merchandising au Japon, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les derniers résultats de l'entreprise brossent un tableau contrasté mais encourageant, avec une amélioration de la rentabilité malgré une pression sur le chiffre d'affaires.

Bénéfices débloqués

Le chiffre d'affaires de Square Enix pour l'exercice 2026 a reculé de 8,3 % sur un an, s'établissant à 297,7 milliards de yens japonais (JPY) contre 324,6 milliards de JPY, principalement en raison de la perte de vitesse du sous-segment des jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO) et des activités sur terminaux mobiles et navigateurs. Cependant, le résultat opérationnel a bondi de 34,9 % sur un an pour atteindre 54,7 milliards de JPY, contre environ 40,6 milliards de JPY. L'entreprise a tiré parti d'un mix produit favorable et d'un contrôle plus strict des coûts pour compenser la baisse des ventes. En conséquence, la marge opérationnelle a progressé à 18,4 % pour l'exercice 2026, contre 12,5 % précédemment.

Le bénéfice net a augmenté de 21,3 % sur un an pour atteindre 29,6 milliards de JPY, contre environ 24,4 milliards de JPY, malgré 12,1 milliards de JPY de coûts de réorganisation. La hausse du résultat opérationnel et un gain de change de 7,2 milliards de JPY ont soutenu le bénéfice net, suggérant que la performance finale n'était pas exclusivement portée par l'exploitation.

Les flux de trésorerie constituent un point positif : le flux de trésorerie opérationnel est passé de 42,8 milliards à 51,6 milliards de JPY, tandis que le flux de trésorerie disponible (FCF) a presque doublé, atteignant 47,3 milliards de JPY contre 24,1 milliards de JPY. L'entreprise a généré des liquidités plus importantes malgré un chiffre d'affaires en baisse, bien que la performance reste tributaire du succès des lancements de titres.

Un besoin de relance boursière

L'action Square Enix a évolué à contre-courant au cours de l'année écoulée. À 2 701 JPY, le titre affiche un recul de 20,3 % sur les 12 derniers mois, restant bien en deçà de son sommet sur 52 semaines de 3 861,7 JPY. Le marché semble manifestement moins enclin à valoriser la trajectoire de croissance des bénéfices de la société, même après le redressement de la rentabilité opéré par la direction.

L'aspect intéressant réside dans la valorisation. Le titre se négocie sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 26x pour l'exercice 2027, soit bien en dessous de sa moyenne sur trois ans de 37,3x. Il s'agit d'une décote par rapport à ses normes historiques récentes.

Le sentiment des analystes est loin d'être euphorique. L'objectif de cours moyen de 2 471,9 JPY implique un potentiel de baisse de 6,7 % par rapport au cours actuel. Les investisseurs semblent prêts à saluer l'amélioration des résultats, mais attendent toujours la preuve qu'une exécution plus rigoureuse puisse s'inscrire dans la durée au-delà d'un seul exercice.

Perspectives

Square Enix semble plus solide qu'il y a quelques années, affichant une rentabilité accrue et une approche plus disciplinée de son portefeuille de jeux. Toutefois, l'activité repose toujours lourdement sur la capacité à maintenir la pertinence des grandes franchises et à réussir les nouveaux lancements. Ce n'est jamais chose aisée dans une industrie où les goûts des joueurs évoluent rapidement. La concurrence reste intense, les cycles de développement s'allongent et quelques lancements décevants peuvent annuler de nombreux progrès. Les investisseurs semblent attendre la confirmation que les améliorations récentes sont pérennes et ne constituent pas seulement un succès ponctuel.