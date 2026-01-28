SSAB anticipe un rebond en 2026 après une année 2025 difficile

SSAB enregistre une des plus fortes baisses de l'OMX Stockholm 30 perdant 2,31%, à 76,17 couronnes suédoises. L'action recule après la publication de résultats en repli sur l'exercice 2025. Toutefois, la performance opérationnelle a été satisfaisante au quatrième trimestre. Sur les trois derniers mois de 2025, le résultat d'exploitation s'est élevé à 756 millions de couronnes suédoises, soit une augmentation de 269 MSEK par rapport à l'année précédente.

"Cette hausse est principalement portée par l'amélioration du résultat d'exploitation de SSAB Americas", explique le groupe suédois spécialisé dans la production et la distribution d'aciers spéciaux.



Les revenus sur ce trimestre se sont repliés de 6,4%, à 22,1 MdsSEK, contre un consensus Factset de 22,38 MdsSEK. Cette période a été marquée par des coûts de 1,02 MdsSEK liés aux opérations de maintenance planifiées. Le flux de trésorerie d'exploitation pour le trimestre est resté stable à 4,1 MdsSEK.



L'Ebitda sur les trois derniers mois de 2025 s'élève à 1,78 MdSEK, soit 8% au-dessus du consensus signale Oddo BHF. "Cette performance s'explique par la résilience plus forte que prévu de la division Europe, tandis que l'unité phare, Special Steels, a légèrement sous-performé et que la division Americas a fini en ligne avec les attentes", explique le broker. De plus, le résultat opérationnel passe de 487 à 756 MSEK en glissement annuel sur ce quatrième trimestre.



Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le résultat d'exploitation s'établit à 6,116 MdsSEK, un chiffre en baisse par rapport à 2024 (7,86 MdsSEK) en raison de la faiblesse des marchés.



En 2025, les revenus ont reculé de près de 7%, à 96,22 MdsSEK. L'Ebitda a diminué de près de 15,6% en glissement annuel à 10,18MdsSEK. Le bénéfice a diminué d'environ 25%, à 4,90 MdsUSD.



"Notre stratégie visant à accroître la part des produits premium a porté ses fruits et soutenu les marges en 2025, dans un contexte de faiblesse du marché de l'acier. Les produits uniques de SSAB Special Steels ainsi que son modèle de distribution mondial ont contribué à maintenir la stabilité des prix malgré un marché affaibli", a expliqué SSAB dans un communiqué au sujet de sa publication annuelle.



Par ailleurs, les livraisons d'aciers à haute résistance de SSAB Europe vers le secteur automobile se sont maintenues à un niveau relativement bon. La position dominante de SSAB sur le marché des tôles fortes aux États-Unis (SSAB Americas), où les marges ont été meilleures qu'en Europe, a constitué un autre facteur de soutien des résultats au cours de l'année", relève le groupe sidérurgique suédois.



Pour 2025, le groupe propose un dividende de 2 SEK par action, ce qui correspond à un taux de distribution (payout) de 40%, conformément à sa politique et à ses attentes.



Amélioration attendue des expéditions



Côté perspectives, SSAB indique que les expéditions devraient s'améliorer au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, à la faveur d'une demande saisonnièrement plus forte. Dans le détail, pour la division SSAB Special Steels, les expéditions sont évaluées comme étant nettement plus élevées avec des prix stables par rapport au quatrième trimestre 2025.



Pour SSAB Europe, les livraisons devraient être supérieures au cours du premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025. Les prix sont jugés légèrement plus élevés.



Pour SSAB Americas, les expéditions ainsi que les prix sont évalués comme étant légèrement plus élevés.



Dans le détail, Jefferies souligne que "sur ce premier trimestre les volumes d'expéditions devraient progresser de 0 à 5% pour les divisions Special Steels et Americas et entre 5 et 10% pour SSAB Europe. Le broker signale aussi que "les prix sont anticipés comme stables pour les aciers spéciaux (Special Steels) et légèrement plus élevés (0 à 5%) pour les divisions Americas et Europe". La hausse des prix de l'acier observée tout au long du quatrième trimestre 2025 et au début de 2026 devrait se traduire dans les résultats avec un effet de décalage (lag effect).



De son côté, Oddo BHF confirme s'attendre à une accélération de l'activité de SSAB en 2026, notamment grâce au renforcement des barrières commerciales aux Etats-Unis et en Europe. "Cependant, la mollesse de la demande suggère que la reprise pourrait être plus progressive que ce que nous et le marché pensions jusqu'à présent", précise t-il.



A ce titre, l'analyste estime que le consensus de 3MdsSEK pour l'Ebitda du premier trimestre est conforté, mais voit, un potentiel de hausse supplémentaire limité. Il confirme sa recommandation surperformer, portée par le potentiel lié au renforcement du cadre commercial et au plan de relance allemand. "La valorisation, à un peu plus de 4x l'Ebitda prévu pour 2026 reste abordable et légèrement inférieure à celle des autres sidérurgistes européens, compte tenu du positionnement supérieur du groupe", explique t-il également.



En 2026, SSAB table sur des coûts de maintenance totaux de 1,450 MdSEK, un niveau quasiment identique à 2025 (1,410 MdSEK), mais inférieur à celui de 2024 (1,640 MdSEK).