La séance du jour est rythmée par plusieurs annonces qui font bouger les valeurs, entre bonnes nouvelles pour certains groupes et pressions sur d'autres. Les investisseurs réagissent surtout aux perspectives données par les entreprises et aux décisions des analystes. Un début de journée contrasté, avec des hausses marquées d'un côté et des replis tout aussi nets de l'autre.

Actions en hausse :

SSP Group (+16%) bondit après avoir indiqué viser un bénéfice par action 2026 dans le haut de sa fourchette de prévisions. Le groupe lance parallèlement une revue stratégique de son activité ferroviaire en Europe continentale dans le cadre de son redressement. SSP met en avant une progression récente de ses ventes et une dynamique renforcée en Amérique du Nord.

Pierre & Vacances (+7%) prend de la hauteur après la publication de résultats annuels en amélioration. Le groupe affiche un résultat net de 40,6 MEUR et un EBITDA ajusté en progression à 181 MEUR. Le chiffre d’affaires économique atteint 1,94 MdEUR, soutenu par la hausse des marques et des activités touristiques. Le marché réagit positivement à la confirmation d’un objectif d’EBITDA ajusté de 185 MEUR pour 2026.

Voltalia (+4%) progresse après des informations évoquant un projet de centres de données au Brésil. Bloomberg rapporte que le groupe travaillerait avec des investisseurs comme ByteDance et Brookfield pour des installations pouvant atteindre 1 GW de capacité. Voltalia attendrait par ailleurs des exonérations fiscales avant de finaliser ses partenariats. Le marché réagit aussi à l’intérêt potentiel d’Alphabet et de Meta pour ces développements.

Softcat (+4%) gagne du terrain après le relèvement de recommandation de JP Morgan. Le broker passe de neutre à surpondérer et porte son objectif de cours de 17,50 GBP à 19,50 GBP. Cette révision reflète un potentiel de revalorisation accru du titre. Le marché accueille favorablement cette nouvelle appréciation.

Schneider Electric (+3%) accélère après le relèvement de recommandation de JP Morgan. Le broker passe de neutre à surperformance et porte son objectif de cours de 220 EUR à 285 EUR. Il juge le niveau actuel du titre attractif et moins risqué au regard des perspectives de croissance.

Atlas Copco (+3%) progresse après le relèvement de recommandation de Barclays. Le broker passe de pondérer en ligne à surpondérer et fixe son objectif de cours à 178 SEK. Cette révision traduit un potentiel de revalorisation accru du titre.

Porsche AG (+3%) avance malgré l’annonce d’un nouveau programme d’économies drastiques. Le constructeur prévoit des mesures d’austérité sur ses sites de Zuffenhausen et Weissach, incluant des externalisations et la suppression de primes. Des réductions d’effectifs administratifs et une flexibilisation du travail sont également envisagées. Le marché réagit à ces annonces alors que des discussions sont en cours avec les représentants du personnel.

Actions en baisse :

Baltic Classifieds (-22%) plonge malgré la progression de ses résultats semestriels. Le portail annonce un chiffre d’affaires de 44,8 MEUR et un bénéfice avant impôts de 30,5 MEUR, tous deux en hausse sur un an. Le groupe anticipe une croissance accélérée au second semestre, mais prévient d’une légère compression de marge liée aux investissements dans la data et l’IA. Le marché réagit toutefois à un ralentissement de la croissance et à un contexte difficile sur le segment automobile estonien.

AJ Bell (-7%) s’effrite malgré une progression de ses résultats annuels. Le groupe publie un bénéfice net de 105,1 MGBP et un chiffre d’affaires de 317,8 MGBP, tous deux en hausse sur un an. Le dividende total ressort à 0,1425 GBP par action. Le marché réagit toutefois à des anticipations déjà élevées sur le secteur.

CIE Automotive (-6%) trébuche après la cession d’une participation de 3,58% par Mahindra Overseas Investment Company. L’opération, d’un montant d’environ 119 MEUR, a été réalisée au prix de 27,75 EUR par action dans le cadre d’un placement accéléré. BNP Paribas et JP Morgan ont finalisé la transaction pour le compte de Mahindra. Le marché réagit à cette offre secondaire sursouscrite, qui pèse sur le titre.

Epic Suisse (-3%) se tasse après l’annonce des modalités de son augmentation de capital. L’opération a été placée à 80 CHF par action pour un produit brut de 70 MCHF, via l’émission de 875 000 actions. Le montant levé ressort en dessous des attentes initiales. Le marché réagit à cette dilution, malgré l’objectif affiché d’accroître la flexibilité financière du groupe.

DNB (-2%) fléchit après l’abaissement de recommandation de Goldman Sachs. Le broker passe d’acheter à neutre et fixe son objectif de cours à 290 NOK. Cette révision traduit une approche plus prudente sur le titre.

Nordea Bank (-2%) recule après l’abaissement de recommandation de Goldman Sachs. Le broker passe d’acheter à neutre tout en relevant légèrement son objectif de cours de 15,25 EUR à 15,50 EUR. Cette mise à jour reflète une approche plus prudente sur le titre. Le marché réagit à cette dégradation.

Hugo Boss (-2%) cède du terrain après l’ajustement d’objectif de Jefferies. L’analyste Frederick Wild maintient sa recommandation neutre mais abaisse son objectif de cours de 41 EUR à 33 EUR. La révision fait suite à la mise à jour stratégique du groupe.