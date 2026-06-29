ST Group décroche un contrat sur le programme KEPPLAIR 72

L'industriel français a été retenu par Aerotec & Concept pour fournir des pièces composites complexes destinées à la conversion d'ATR 72 en avions bombardiers multi-rôles.

ST Group annonce avoir été retenu par Aerotec & Concept (Groupe Expleo) pour la réalisation de pièces composites complexes dans le cadre du programme KEPPLAIR 72, porté par Kepplair Evolution, qui vise à convertir des ATR 72 en avions bombardiers multi-rôles.



Le contrat exclusif porte sur une cinquantaine de pièces composites, dont le "belly fairing" (carénage ventral de l'avion) et des pièces destinées à l'adaptation des fonctions de conditionnement d'air et de ventilation (kit ATA 21). Il devrait générer un chiffre d'affaires de quelques centaines de milliers d'euros en 2026, en vue de la transformation d'un premier appareil fin 2026/début 2027 et d'une entrée en production visée fin 2027.



Au-delà de cette première étape, ST GROUP estime le potentiel de chiffre d'affaires sur la durée du programme à 5 MEUR. Selon le communiqué, le marché visé par Kepplair Evolution et Aerotec & Concept pourrait représenter près de 25% du marché mondial, avec une capacité industrielle cible d'environ 12 avions par an.