ST Group lance son IPO sur Lise pour financer sa montée en puissance industrielle
Le spécialiste français des composites vise une levée de fonds pouvant atteindre 3 millions d'euros afin d'accélérer sa croissance sur les marchés aéronautique, défense et spatial.
Publié le 09/04/2026 à 18:23
Le groupe, positionné sur les composites hautes performances pour des programmes civils et militaires, entend financer sa montée en cadence industrielle et renforcer sa structure financière. Les fonds seront alloués principalement au besoin en fonds de roulement (60%), à la structuration (20%) et à la R&D (15%).
En 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 MEUR, en hausse de 18,7%, et vise 4,9 MEUR en 2026 puis environ 11 MEUR à horizon 2030, avec une marge d'EBITDA d'environ 15%.
Selon Stéphane Trento, PDG, le lancement de l'introduction en bourse marque une étape importante pour accompagner "une nouvelle phase de croissance" et absorber la montée en cadence des marchés.
Cette opération constitue la première introduction sur Lise et s'appuie sur une infrastructure blockchain intégrant cotation, exécution et règlement des transactions.