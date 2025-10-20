L'équipementier automobile Forvia affiche des ventes en recul de 3,7% à 6,12 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en raison d'un effet de changes négatif sans lequel elles sont restées stables en organiques.
Comparées à la production automobile mondiale, les ventes du groupe ont sous-performé de 440 points de base, pénalisées par un mix géographique défavorable, la normalisation des ventes d'outillages et des effets volume et mix négatifs.
Au cours du trimestre, il a poursuivi le déploiement de son initiative quinquennale EU-FORWARD (2024-2028) visant à restaurer sa compétitivité en Europe, avec notamment environ 800 nouvelles suppressions de postes annoncées.
Forvia confirme ses objectifs 2025, à savoir un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 MdsEUR à changes constants, une marge d'exploitation entre 5,2 et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (soit 655 MEUR).
Le groupe vise aussi un ratio dette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,8 fois au 31 décembre 2025 sur une base organique, et s'est engagé à le ramener en dessous de 1,5 fois en 2026, un objectif soutenu par des cessions d'actifs.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (32% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,9%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,4% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (14,4%) ;
- autres (3,8%).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,8%), Allemagne (10,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,7%), Asie (26,7%) et Amérique (26,5%).
