Stabilité du CA à fin septembre pour Precia Molen

Le fournisseur d'instruments de pesage Precia Molen indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 41,6 millions d'euros au 3e trimestre 2025, en retrait de 4,9% en comparaison annuelle, dont une baisse de 1,3% à périmètre et changes constants.



En cumul à fin septembre, son chiffre d'affaires se montre néanmoins stable (+0,1%) à près de 125,9 MEUR. Dans un environnement économique incertain, il affirme ainsi "démontrer sa capacité de maintenir une croissance organique".



"La vente de matériel neuf reste marquée par des reports de décisions de nos clients et un rythme de prise de commandes irrégulier. Pour autant, les carnets de commandes se maintiennent à des niveaux normatifs sauf pour Milviteka", précise la société.



"Parallèlement, la progression de nos activités services confirme la pertinence de cet axe stratégique prioritaire", ajoute Precia qui, "sauf modifications majeures de l'environnement économique, anticipe pour 2025 une performance en ligne avec celle de l'an dernier".