Stabilité du CA pour Getlink en 2025, mais confiance pour l'EBITDA

Getlink dévoile un chiffre d'affaires stable (-1%) à un peu plus de 1,59 milliard d'euros en 2025, soutenu par la hausse des chiffres d'affaires d'Eurotunnel et d'Europorte dans un contexte de normalisation attendue de la contribution d'Eleclink.

Eurotunnel, qui opère le tunnel sous la Manche, a réalisé un CA en hausse de 4% à 1,20 MdEUR, dont des progressions de 2% pour les navettes et de 4% pour le réseau ferroviaire, tandis qu'Europorte a vu son CA croître de 2% à 172 MEUR.



"Alors que le marché du fret transmanche reste difficile, l'activité passagers gagne des parts de marché grâce à sa stratégie centrée sur la qualité de service", met en avant le directeur général Yann Leriche.



"Le segment grande vitesse confirme son dynamisme avec une croissance soutenue des trafics et des avancées majeures pour son développement futur, qu'il s'agisse de l'ouverture de nouvelles destinations ou l'arrivée de nouveaux acteurs", poursuit-il.



En revanche, Eleclink a enregistré un CA en baisse de 20% à 225 MEUR, reflétant la normalisation des marchés de l'électricité et la suspension de l'activité du 25 septembre 2024 au 5 février 2025, puis du 19 mai au 2 juin.



Getlink affiche sa confiance dans sa capacité à dépasser l'objectif d'EBITDA 2025 annoncé en mars compte tenu de l'accord conclu avec les compagnies d'assurance relatif aux indemnités liées aux pertes d'exploitation d'Eleclink en 2024.