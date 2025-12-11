Cegedim annonce que sa filiale Stacks Consulting e Ingeniería en Software a été choisie par le Service de Santé de Castille-La Manche (SESCAM) pour développer et mettre en oeuvre un nouveau système d'aide à la décision clinique basé sur l'IA générative.
La solution sera intégrée nativement à l'environnement clinique du SESCAM pour aider les professionnels de santé, améliorer la gestion des connaissances médicales et favoriser une prise en charge plus connectée, personnalisée et transparente pour le patient.
"Cette technologie ne se contente pas de rationaliser les processus de soins, elle aide à renforcer également la sécurité des patients et contribue à poser les bases d'une médecine plus personnalisée et prédictive", commente Oscar Orri Magdalena, le DG de Stacks.
Ce projet sera conduit par Cegedim en collaboration avec Llamalítica. Une fois déployée, la solution équipera plus de 200 centres de santé et 1100 cliniques, et sera mise à la disposition de plus de 7500 professionnels de santé.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (5,8%).
90,6% du CA est réalisé en France.
