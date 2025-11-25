Stagnation du PIB allemand confirmée pour le troisième trimestre

Le PIB de l'Allemagne a stagné au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon l'office fédéral de la statistique (Destatis) qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale publiée le 30 octobre dernier.



"Des exportations faibles ont eu un effet freinant sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que la formation brute du capital fixe a légèrement augmenté", met en avant Ruth Brand, la présidente de Destatis.



La formation brute du capital fixe (FBCF) a en effet progressé de 0,3%, une croissance de 1,1% de la FBCF en machinerie et équipements ayant plus que contrrebalancé un repli de 0,5% de celle de la construction.



Toujours du côté de la demande intérieure, les dépenses de consommation finales ont stagné, un repli de 0,3% de celles des ménages ayant été compensé par une hausse de 0,8% de celles des administrations publiques.



Concernant les échanges extérieurs, l'Allemagne a vu ses exportations de biens et services diminuer de 0,7% par rapport au 2e trimestre, plombées essentiellement par les services (-2,6%), alors que ses importations sont restées stables.