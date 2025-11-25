Stagnation du PIB allemand confirmée pour le troisième trimestre
Publié le 25/11/2025 à 10:37
"Des exportations faibles ont eu un effet freinant sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que la formation brute du capital fixe a légèrement augmenté", met en avant Ruth Brand, la présidente de Destatis.
La formation brute du capital fixe (FBCF) a en effet progressé de 0,3%, une croissance de 1,1% de la FBCF en machinerie et équipements ayant plus que contrrebalancé un repli de 0,5% de celle de la construction.
Toujours du côté de la demande intérieure, les dépenses de consommation finales ont stagné, un repli de 0,3% de celles des ménages ayant été compensé par une hausse de 0,8% de celles des administrations publiques.
Concernant les échanges extérieurs, l'Allemagne a vu ses exportations de biens et services diminuer de 0,7% par rapport au 2e trimestre, plombées essentiellement par les services (-2,6%), alors que ses importations sont restées stables.