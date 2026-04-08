Standard & Poor's relève sa note de crédit sur Viridien
Viridien annonce que Standard & Poor's a relevé sa notation de crédit long terme à "B", avec une perspective stable, contre une notation précédente "B-" avec une perspective positive, et sa notation des obligations senior sécurisées à "B+", contre "B" précédemment.
S&P indique que "la société a démontré une amélioration de la stabilité de ses performances au cours des dernières années dans un environnement de marché volatil, soutenue par la fin du contrat onéreux avec Shearwater en 2025, ainsi que par une gestion rigoureuse des coûts et une orientation vers des projets à plus forte valeur ajoutée."
Ce relèvement fait suite à la récente confirmation de la notation corporate de Viridien par Moody's à "B2" avec une perspective stable. En décembre dernier, Fitch Ratings avait confirmé sa notation à "B" avec une perspective stable.
"Nous restons concentrés sur le renforcement de notre profil financier, le maintien de solides performances et une allocation rigoureuse du capital au service de la création de valeur pour nos actionnaires", commente Jérôme Serve, directeur financier de Viridien.
Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (70,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (29,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen-Orient (45,2%), Amérique du Nord (23,3%), Asie-Pacifique (15,8%) et Amérique latine (15,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.