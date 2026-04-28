Starbucks bondit après un trimestre qui crédibilise le redressement
Starbucks grimpe de 5% dans les échanges post-marché après la publication d'un deuxième trimestre supérieur aux attentes, marqué par un retour plus net du trafic dans ses cafés américains et par un relèvement de ses objectifs annuels.
Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 9,5 MdsUSD, supérieur aux attentes, en hausse de 9% sur un an, tandis que le bénéfice ajusté par action est ressorti à 0,50 USD, également au-dessus du consensus. Les ventes comparables mondiales ont progressé de 6,2%, principalement grâce à une hausse de 3,8% des transactions et de 2,3% du ticket moyen.
Le signal le plus important vient des États-Unis, où Starbucks doit démontrer que son plan "Back to Starbucks" peut ramener les clients sans dépendre uniquement des hausses de prix. Les ventes comparables américaines ont augmenté de 7,1%, avec une progression de 4,3% des transactions. En Amérique du Nord, la croissance comparable a aussi atteint 7,1%.
Brian Niccol, arrivé à la tête du groupe pour relancer l'enseigne en septembre 2024, a présenté ce trimestre comme un tournant dans le redressement. La direction a relevé ses objectifs annuels, avec une croissance comparable mondiale et américaine désormais attendue à au moins 5%, contre 3% auparavant. Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu entre 2,25 et 2,45 USD.
La publication reste toutefois plus contrastée sur les marges. La marge opérationnelle ajustée du groupe a progressé à 9,4%, mais celle de l'Amérique du Nord a reculé à 9,9%, pénalisée par les investissements salariaux, les droits de douane, le prix du café et le mix produits. La Chine appelle aussi à la prudence, avec des ventes comparables en hausse de seulement 0,5%.
Le prochain test portera sur la capacité de Starbucks à transformer le retour du trafic en levier durable sur les marges, alors que la coentreprise chinoise avec Boyu modifiera la lecture des comptes dès le troisième trimestre.
Starbucks Corporation est spécialisé dans la détention et l'exploitation de cafétérias. Le groupe développe également une activité de torréfaction de cafés. Le CA source de revenus se répartit comme suit :
- ventes des cafétérias détenus en propre (82,7%) : détention, au 28 septembre 2025, d'un réseau de 21 514 cafétérias sous les enseignes Starbucks Coffee®, Teavana®, Ethos®, Starbucks Reserve® et Princi® ;
- ventes des cafétérias sous licence (11,7%) : 19 476 magasins implantés essentiellement aux Etats-Unis (6 813), en Corée (2 077), en Amérique latine (1 813) et au Royaume-Uni (900) ;
- autres (5,6%) : ventes de cafés, de boissons et de produits alimentaires à destination des entreprises, des hôtels, des hôpitaux, des compagnies aériennes, etc.
Le CA par famille de produits se ventile entre boissons (60,6%), plats préparés (19%) et autres (20,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,9%), Chine (8,5%) et autres (18,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.