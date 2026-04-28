Starbucks bondit après un trimestre qui crédibilise le redressement

Starbucks grimpe de 5% dans les échanges post-marché après la publication d'un deuxième trimestre supérieur aux attentes, marqué par un retour plus net du trafic dans ses cafés américains et par un relèvement de ses objectifs annuels.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 9,5 MdsUSD, supérieur aux attentes, en hausse de 9% sur un an, tandis que le bénéfice ajusté par action est ressorti à 0,50 USD, également au-dessus du consensus. Les ventes comparables mondiales ont progressé de 6,2%, principalement grâce à une hausse de 3,8% des transactions et de 2,3% du ticket moyen.



Le signal le plus important vient des États-Unis, où Starbucks doit démontrer que son plan "Back to Starbucks" peut ramener les clients sans dépendre uniquement des hausses de prix. Les ventes comparables américaines ont augmenté de 7,1%, avec une progression de 4,3% des transactions. En Amérique du Nord, la croissance comparable a aussi atteint 7,1%.



Brian Niccol, arrivé à la tête du groupe pour relancer l'enseigne en septembre 2024, a présenté ce trimestre comme un tournant dans le redressement. La direction a relevé ses objectifs annuels, avec une croissance comparable mondiale et américaine désormais attendue à au moins 5%, contre 3% auparavant. Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu entre 2,25 et 2,45 USD.



La publication reste toutefois plus contrastée sur les marges. La marge opérationnelle ajustée du groupe a progressé à 9,4%, mais celle de l'Amérique du Nord a reculé à 9,9%, pénalisée par les investissements salariaux, les droits de douane, le prix du café et le mix produits. La Chine appelle aussi à la prudence, avec des ventes comparables en hausse de seulement 0,5%.



Le prochain test portera sur la capacité de Starbucks à transformer le retour du trafic en levier durable sur les marges, alors que la coentreprise chinoise avec Boyu modifiera la lecture des comptes dès le troisième trimestre.