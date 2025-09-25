Starbucks va fermer des cafés et supprimer des postes en vue de se restructurer

Starbucks a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration impliquant des fermetures de points de vente ainsi que des suppressions de postes dans le cadre de la poursuite de son plan stratégique 'Back to Starbucks' lancé par son PDG Brian Niccol.



La chaîne américaine de cafés ne précise pas combien d'établissements doivent être concernés par ces mesures, ni le nombre de baristas qui seront affectés, se contentant d'indiquer qu'il s'agira de salons où il lui semble impossible d'offrir l'expérience et l'environnement qu'elle souhaite offrir à ses clients et où l'atteinte de critère de rentabilité n'est pas envisageable.



Le groupe de Seattle, qui prévoit d'achever son exercice fiscal, à la fin du mois de septembre, avec près de 18.300 établissements aux Etats-Unis et au Canada - exploités directement ou sous licence - explique toutefois qu'il compte faire croître ce chiffre au cours de son exercice fiscal 2025/2026.



Parallèlement, Starbucks dit avoir l'intention de supprimer quelque 900 postes administratifs, c'est-à-dire hors de ces cafés, mais aussi de renoncer à certains projets d'embauche.



Au total, la société s'attend à comptabiliser un milliard de dollars de charges au titre de ces décisions, dont 400 millions de dollars sous forme de provisions pour dépréciations et 600 millions d'euros destinés, entre autre, à l'indemnisation des salariés qui seront licenciés.



A la Bourse de New York, l'action Starbucks se repliait de 1% jeudi matin dans le sillage des ces annonces, ce qui porte à 8,5% ses pertes depuis le début de l'année.

