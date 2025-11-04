Starbucks va former une coentreprise avec Boyu en Chine

Starbucks a annoncé lundi avoir conclu un accord pour former une coentreprise avec la société d'investissement Boyu Capital, pour exploiter les magasins Starbucks en Chine, dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée au deuxième trimestre de son exercice 2026.



Ce partenariat marque une étape dans la transformation de Starbucks et 'souligne son engagement à accélérer sa croissance à long terme en Chine, l'un de ses marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale'.



En vertu de l'accord, Boyu acquerra une participation de 60% dans les activités de Starbucks en Chine, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 4 milliards de dollars, sans trésorerie ni dette.



La chaine américaine, qui conservera donc une participation de 40% dans la coentreprise, continuera de détenir et d'accorder des licences pour la marque Starbucks et la propriété intellectuelle à la nouvelle entité.



La coentreprise continuera d'avoir son siège social à Shanghai. Elle possédera et exploitera les 8000 cafés Starbucks sur le marché à ce jour, avec une vision commune de passer à 20 000 emplacements au fil du temps.