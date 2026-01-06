Airbus a annoncé mardi que la compagnie taïwanaise Starlux avait réceptionné le premier des 18 appareils A350-1000 qu'elle avait commandés au total, devenant ainsi le 11ème exploitant au niveau mondial de la plus grande version du long-courrier de l'avionneur européen.
Dans un communiqué, le groupe explique que Starlux prévoit d'exploiter l'avion aux côtés de ses dix A350-900 sur les vols reliant Taipei à l'Europe et à l'Amérique du Nord, ainsi que sur certaines destinations d'Asie-Pacifique.
Starlux exploite actuellement une flotte entièrement composée d'avions Airbus, comprenant des A321neo, A330-900 et A350-900
En plus des 18 A350-1000 commandés, la compagnie a prévu de faire l'acquisition de 10 avions cargo A350Fafin de développer ses activités dans le fret aérien.
Comme tous les autres modèles d'Airbus, l'A350 peut déjà voler avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), mais l'avionneur compte rendre l'ensemble de ses avions compatibles au SAF d'ici 2030.
Fin novembre 2025, l'A350 avait enregistré près de 1 500 commandes émanant de 66 clients dans le monde.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
