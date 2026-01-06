Airbus a annoncé mardi que la compagnie taïwanaise Starlux avait réceptionné le premier des 18 appareils A350-1000 qu'elle avait commandés au total, devenant ainsi le 11ème exploitant au niveau mondial de la plus grande version du long-courrier de l'avionneur européen.

Dans un communiqué, le groupe explique que Starlux prévoit d'exploiter l'avion aux côtés de ses dix A350-900 sur les vols reliant Taipei à l'Europe et à l'Amérique du Nord, ainsi que sur certaines destinations d'Asie-Pacifique.

Starlux exploite actuellement une flotte entièrement composée d'avions Airbus, comprenant des A321neo, A330-900 et A350-900

En plus des 18 A350-1000 commandés, la compagnie a prévu de faire l'acquisition de 10 avions cargo A350Fafin de développer ses activités dans le fret aérien.

Comme tous les autres modèles d'Airbus, l'A350 peut déjà voler avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), mais l'avionneur compte rendre l'ensemble de ses avions compatibles au SAF d'ici 2030.

Fin novembre 2025, l'A350 avait enregistré près de 1 500 commandes émanant de 66 clients dans le monde.


