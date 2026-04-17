State Street bat le consensus au 1er trimestre

State Street dévoile un BPA de 2,49 USD au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 22% en comparaison annuelle. Ajusté d'éléments exceptionnels, il s'est établi à 2,84 USD, battant de plus de 8% le consensus de marché.

Le groupe de prestations de services et de gestion d'investissement a vu ses revenus croître de 16% à 3,8 MdsUSD, progression portée à la fois par ses revenus de commissions (+15%) et ses revenus nets d'intérêts (+17%).



En données ajustées d'éléments exceptionnels, State Street indique avoir profité d'un effet de levier opérationnel de 616 points de base et avoir réalisé un retour sur capitaux propres tangibles (ROTCE) moyen de 20,1%.



"Dans un environnement opérationnel mouvant, la dynamique observée dans les services d'investissement, la gestion d'actifs et les marchés souligne la solidité de notre franchise", commente son PDG Ron O'Hanley.



"Nous sommes encouragés par notre dynamique, conscients des risques et confiants dans notre capacité à poursuivre notre croissance et à obtenir des résultats encore meilleurs au fil de l'année", poursuit le responsable.