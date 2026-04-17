State Street dévoile un BPA de 2,49 USD au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 22% en comparaison annuelle. Ajusté d'éléments exceptionnels, il s'est établi à 2,84 USD, battant de plus de 8% le consensus de marché.
Le groupe de prestations de services et de gestion d'investissement a vu ses revenus croître de 16% à 3,8 MdsUSD, progression portée à la fois par ses revenus de commissions (+15%) et ses revenus nets d'intérêts (+17%).
En données ajustées d'éléments exceptionnels, State Street indique avoir profité d'un effet de levier opérationnel de 616 points de base et avoir réalisé un retour sur capitaux propres tangibles (ROTCE) moyen de 20,1%.
"Dans un environnement opérationnel mouvant, la dynamique observée dans les services d'investissement, la gestion d'actifs et les marchés souligne la solidité de notre franchise", commente son PDG Ron O'Hanley.
"Nous sommes encouragés par notre dynamique, conscients des risques et confiants dans notre capacité à poursuivre notre croissance et à obtenir des résultats encore meilleurs au fil de l'année", poursuit le responsable.
State Street Corporation est une société holding financière organisée autour de 2 pôles d'activités :
- prestations de services d'investissement (82% des revenus) : prestations destinées principalement aux fonds mutuels, aux fonds communs de placement, aux plans de retraite publique ou d'entreprise, aux compagnies d'assurance et aux fondations. Le groupe propose notamment des prestations de dépôt, de cotation quotidienne, de tenue et de gestion des registres, des services aux actionnaires, des opérations de change, de courtage ainsi que des prestations de négociation, d'émission de titres, de financement de prêts, de crédit-bail, de gestion des investissements, d'externalisation des opérations de gestion de fonds spéculatifs, d'analyse des performances, des risques et de la conformité ;
- gestion des investissements (18%). State Street Corporation propose, essentiellement aux investisseurs institutionnels, des prestations de gestion et de recherche des investissements pour la gestion des actifs financiers, y compris les capitaux et les revenus fixes américains ou étrangers.
57,8% des revenus sont réalisés aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.