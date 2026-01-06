Statut de "thérapie innovante" pour le sevabertinib de Bayer aux États-Unis et en Chine
Le groupe pharmaceutique franchit une étape réglementaire majeure avec l'obtention de désignations prioritaires pour son traitement expérimental contre le cancer du poumon, visant désormais une utilisation en première intention.
Bayer a annoncé que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et le Centre d'évaluation des médicaments (CDE) en Chine ont accordé le statut de "thérapie innovante" au sevabertinib.
Ce médicament, un inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) administré par voie orale, cible les mutations du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade métastatique.
Cette décision accélère le développement clinique pour les patients n'ayant reçu aucun traitement préalable, sur la base des résultats préliminaires de l'étude de phase I/II SOHO-01.
Christian Rommel, responsable de la recherche et du développement chez Bayer, souligne que ces jalons "mettent en évidence le potentiel de transformer la vie des patients touchés par ce cancer dévastateur". Cette annonce fait suite à l'approbation accélérée obtenue en novembre 2025 pour les patients déjà traités, renforçant le portefeuille oncologique du groupe.
Le titre gagne pour l'instant quelque 0,2% à Francfort.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
