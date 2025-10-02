Stef finalise l'accord pour acquérir Christian Cavegn

Stef annonce la finalisation de l'accord portant sur l'acquisition de la société de transport alimentaire Christian Cavegn AG par sa filiale suisse. Les consultations d'usage ayant été menées à bien, cet accord est désormais définitivement conclu.



Le groupe de transport et de logistique du froid explique que l'opération donnera naissance à un nouvel ensemble avec une complémentarité géographique et d'offre de services, devenant une référence de la température dirigée du marché suisse.



Avec 450 collaborateurs, 400 véhicules moteurs et semi-remorques ainsi que 9 sites, Christian Cavegn est spécialisée dans le transport de produits alimentaires frais, surgelés et secs. Elle a développé une expertise particulière sur les marchés de la viande et du fromage.