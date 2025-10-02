Stef annonce la finalisation de l'accord portant sur l'acquisition de la société de transport alimentaire Christian Cavegn AG par sa filiale suisse. Les consultations d'usage ayant été menées à bien, cet accord est désormais définitivement conclu.
Le groupe de transport et de logistique du froid explique que l'opération donnera naissance à un nouvel ensemble avec une complémentarité géographique et d'offre de services, devenant une référence de la température dirigée du marché suisse.
Avec 450 collaborateurs, 400 véhicules moteurs et semi-remorques ainsi que 9 sites, Christian Cavegn est spécialisée dans le transport de produits alimentaires frais, surgelés et secs. Elle a développé une expertise particulière sur les marchés de la viande et du fromage.
Publié le 02/10/2025 à 09:55
