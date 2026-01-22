STEF franchit le cap des 5 milliards d'euros de CA avec un an d'avance
Le spécialiste de la logistique du froid a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5 119 MEUR en 2025, en croissance de 6,6% en publié (+4,7% en comparable), atteignant ses objectifs stratégiques plus tôt que prévu, malgré un environnement qu'il juge "contrasté".
Sur le quatrième trimestre 2025, les revenus du groupe s'élèvent à 1 347 MEUR, en progression de 7,1% en publié et de 5,4% en comparable.
Dans le détail, l'activité affiche une croissance de 3,9% dans l'Hexagone (en publié et en comparable) à 643 MEUR. C'est à l'international que la progression est la plus marquée avec un chiffre d'affaires de 518 MEUR, en hausse de 9,7% (+5,2% en comparable).
Cette dynamique est largement alimentée par la croissance externe, notamment en Suisse où le chiffre d'affaires a doublé suite à l'acquisition de Christian Cavegn AG, laquelle a contribué à hauteur de 20 MEUR sur le trimestre. A l'inverse, les Pays-Bas subissent une "dégradation marquée" après la perte d'un client retail durant l'été.
Parallèlement à ces résultats, STEF annonce une évolution de sa gouvernance. Un nouveau modèle s'articulera autour du Président-directeur général et de deux Directeurs généraux opérationnels. Cette organisation sera effective le 23 avril 2026, date à laquelle Marc Vettard, Directeur général délégué, fera valoir ses droits à la retraite.
La prochaine publication financière, portant sur les résultats annuels 2025 complets, est fixée au 12 mars 2026 après la clôture de la bourse.
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport et logistique en France (49,9%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
- transport et logistique à l'international (37,5%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ;
- autres (12,6%).
