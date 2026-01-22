STEF franchit le cap des 5 milliards d'euros de CA avec un an d'avance

Le spécialiste de la logistique du froid a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5 119 MEUR en 2025, en croissance de 6,6% en publié (+4,7% en comparable), atteignant ses objectifs stratégiques plus tôt que prévu, malgré un environnement qu'il juge "contrasté".

Sur le quatrième trimestre 2025, les revenus du groupe s'élèvent à 1 347 MEUR, en progression de 7,1% en publié et de 5,4% en comparable.



Dans le détail, l'activité affiche une croissance de 3,9% dans l'Hexagone (en publié et en comparable) à 643 MEUR. C'est à l'international que la progression est la plus marquée avec un chiffre d'affaires de 518 MEUR, en hausse de 9,7% (+5,2% en comparable).



Cette dynamique est largement alimentée par la croissance externe, notamment en Suisse où le chiffre d'affaires a doublé suite à l'acquisition de Christian Cavegn AG, laquelle a contribué à hauteur de 20 MEUR sur le trimestre. A l'inverse, les Pays-Bas subissent une "dégradation marquée" après la perte d'un client retail durant l'été.



Parallèlement à ces résultats, STEF annonce une évolution de sa gouvernance. Un nouveau modèle s'articulera autour du Président-directeur général et de deux Directeurs généraux opérationnels. Cette organisation sera effective le 23 avril 2026, date à laquelle Marc Vettard, Directeur général délégué, fera valoir ses droits à la retraite.



La prochaine publication financière, portant sur les résultats annuels 2025 complets, est fixée au 12 mars 2026 après la clôture de la bourse.