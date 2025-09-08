Stef : Oddo BHF ajuste sa cible, mais reste positif

Tout en abaissant son objectif de cours de 155 à 145 euros sur Stef, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance', considérant que 'pour une valorisation très raisonnable si on se projette sur l'an prochain, le point d'entrée est intéressant pour jouer le moyen terme'.



L'analyste rappelle que les résultats du premier semestre 2025 de la semaine dernière ont été marqués par une très bonne dynamique commerciale, mais aussi par des évènements exceptionnels impactant fortement la rentabilité du logisticien.



Suite à la publication semestrielle et à la réunion d'analystes, le bureau d'études ajuste logiquement son scénario 2025, rehaussant légèrement son hypothèse de CA, mais réduisant ses attentes de ROC et de résultat net part du groupe.



Oddo BHF conserve en revanche un scénario plus positif sur 2026, restant convaincu du bon modèle économique du groupe (forte détention immobilière, maillage de plus en plus important à l'international) et que le levier sur les marges se matérialisera dès 2026.