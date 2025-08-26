Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit : - transport et logistique en France (49,9%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ; - transport et logistique à l'international (37,5%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ; - autres (12,6%).