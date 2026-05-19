STEF remanie sa direction France avec cinq nominations
Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée a annoncé cinq nominations au sein de son équipe de direction France, effectives depuis début mai, dans le cadre de l'évolution de sa gouvernance après l'arrivée de Damien Chapotot comme directeur général opérationnel France.
Fabrice Carré prend la tête de la business unit Flux frais, après avoir dirigé les activités du groupe au Portugal puis en Espagne.
Catherine Gagneraud est nommée directrice de la business unit GMS, où elle évoluait depuis 2011 dans des fonctions opérationnelles et de transformation.
Laurent Garnier devient directeur de la business unit Surgelés, après un parcours de plus de vingt-cinq ans au sein du groupe, notamment dans la GMS et les activités italiennes.
Céline Vidili est nommée directrice des ressources humaines France, avec un périmètre élargi à l'ensemble des activités transport et logistique.
Enfin, Franck Glasset prend la direction commerciale France afin de piloter l'action commerciale de toutes les activités transport et logistique du groupe. Ancien du groupe Savencia, il avait rejoint STEF en 2018.
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport et logistique en France (48%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
- transport et logistique à l'international (38,6%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ;
- autres (13,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.