Stella-Jones Inc. a consolidé sa position de fournisseur clé d'infrastructures en Amérique du Nord, portée par une demande constante du secteur des services publics, une exécution stratégique rigoureuse et une diversification pertinente de son portefeuille. Cette résilience face à la volatilité des marchés renforce son rôle au sein des réseaux critiques de transport et d'électricité.

Les services publics nord-américains continuent d'investir massivement dans la modernisation des réseaux, soutenant ainsi une demande durable pour les fournisseurs d'infrastructures. Selon l'Edison Electric Institute en septembre 2025, les investissements en capital des sociétés d'électricité détenues par des investisseurs aux États-Unis devraient atteindre environ 208 milliards de dollars US en 2025, dont plus de 50 % seront alloués aux infrastructures de transport et de distribution. Ce cycle d'investissement soutenu appuie la mutation de Stella-Jones en un fournisseur diversifié d'infrastructures à l'échelle continentale.

En 2025, Stella-Jones a délivré une performance étroitement alignée sur ses objectifs stratégiques à long terme, portée par une demande régulière dans les catégories d'infrastructures essentielles. La société a continué de bénéficier des programmes de dépenses en capital pluriannuels engagés par ses clients industriels et des services publics, renforçant son statut de fournisseur de confiance pour des produits critiques. Une exécution opérationnelle constante a permis à Stella-Jones de naviguer dans un environnement de marché complexe tout en maintenant sa dynamique stratégique.

Le succès des services publics

Malgré la volatilité persistante sur les marchés plus larges du bois d'oeuvre, Stella-Jones a fait preuve d'une résilience opérationnelle tout au long de l'année. La direction a souligné l'efficacité du modèle d'affaires diversifié de l'entreprise, qui a réduit de manière significative l'exposition aux marchés finaux cycliques de la construction résidentielle. Cette diversification a contribué à une meilleure visibilité des résultats, à une génération de flux de trésorerie plus stable et à une plus grande capacité de résistance aux cycles économiques, particulièrement durant les périodes de demande atone dans l'immobilier.

Les produits destinés aux services publics sont demeurés le segment le plus solide et le plus résilient de Stella-Jones en 2025. La demande a été soutenue par les investissements continus dans les infrastructures de transport et de distribution, les initiatives de sécurisation des réseaux, l'intégration des énergies renouvelables et le remplacement des actifs vieillissants en Amérique du Nord. Cette activité soutenue a permis de compenser la faiblesse des marchés du bois d'oeuvre résidentiel et des traverses de chemin de fer, validant ainsi l'orientation stratégique de Stella-Jones vers des composants d'infrastructure à haute valeur ajoutée, caractérisés par de longs cycles de remplacement et des usages finaux essentiels.

Pour l'avenir, Stella-Jones poursuit une allocation rigoureuse du capital axée sur l'efficacité opérationnelle, une croissance ciblée et le rendement pour les actionnaires. La société a élargi sa plateforme d'infrastructures en acier grâce à l'acquisition de Locweld en mai 2025 et a finalisé celle de Brooks Manufacturing en novembre 2025. Ensemble, ces transactions élargissent les compétences dans les solutions d'infrastructure en bois et en acier, tout en renforçant une plateforme de croissance diversifiée et évolutive.

Une dynamique régulière

Stella-Jones a publié des résultats solides pour l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars canadiens, soit une hausse de 0,7 % sur un an. Cette performance a été portée par le repositionnement stratégique continu vers les infrastructures de services publics essentielles, ce qui a permis de compenser la pression sur les volumes dans les traverses de chemin de fer et le bois résidentiel.

La rentabilité est restée robuste, avec un EBITDA de 661 millions de dollars canadiens, en progression de 4,4 % sur un an, soutenu par des marges résilientes malgré des marchés plus fragiles pour certaines lignes de produits. Le résultat net a atteint 337 millions de dollars canadiens, renforçant la stabilité financière du groupe.

Les résultats sectoriels ont montré une divergence nette : alors que les poteaux de services publics se sont renforcés, les volumes dans les traverses, le bois résidentiel et les billots ont diminué en raison d'une demande plus faible et d'une activité commerciale réduite. Les récentes acquisitions, Locweld et Brooks Manufacturing, ont apporté des ventes supplémentaires, approfondi l'intégration verticale entre les composants en bois et en acier, et aidé à compenser la mollesse organique. Ces ajouts stratégiques positionnent Stella-Jones pour une croissance accélérée dans le cadre de son plan stratégique 2026-2028.

Rendement boursier

Le cours de l'action Stella-Jones a bondi d'environ 25,8 % au cours de l'année écoulée, portant sa capitalisation boursière à environ 4,6 milliards de dollars canadiens (3,3 milliards de dollars US). Le titre se négocie désormais sur un ratio cours/bénéfice (P/E) estimé pour 2026 de 13,9x, légèrement au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 13,4x.

Le sentiment des analystes reste résolument optimiste. L'objectif de cours consensuel de 99,9 dollars canadiens suggère un potentiel de hausse supplémentaire de 19 %, tandis que l'estimation la plus optimiste de 110,0 dollars canadiens implique des gains potentiels allant jusqu'à 31,4 %. Sur les huit analystes suivant la valeur, cinq recommandent l'achat et les autres conservent une position neutre, soulignant une confiance soutenue dans les perspectives à moyen terme de Stella-Jones.

Considérations sur les risques

Stella-Jones est confrontée à des risques liés aux fluctuations de l'approvisionnement et du prix des matières premières, en particulier pour la fibre de bois et l'acier, ce qui pourrait peser sur les marges. La demande est influencée par les cycles de dépenses en capital des services publics et les approbations réglementaires, tandis que le bois résidentiel reste sensible aux conditions du marché immobilier. Les risques additionnels incluent les défis d'intégration des récentes acquisitions, les exigences de conformité environnementale et de sécurité, l'exposition au risque de change et les perturbations potentielles liées à des événements météorologiques extrêmes affectant les opérations et la logistique.