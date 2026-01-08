L'action Stellantis s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de New York sous l'impulsion de commentaires positifs des analystes de Piper Sandler, qui ont décidé de relever leur recommandation sur la valeur.

Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, le broker explique avoir porté son conseil sur le titre de "neutre" à "surpondérer" avec un objectif de cours amélioré de 9 à 15 dollars.



Si Piper reconnaît que le groupe automobile se trouve aujourd'hui dans une situation plus compliquée que d'autres constructeurs, il juge aussi que Stellantis lui semble présenter, à l'heure actuelle, le plus fort potentiel de hausse en Bourse.



Il rappelle que l'entreprise a récemment connu un certain nombre de difficultés, comme des pertes de parts de marché importantes et des changements au niveau de son équipe de direction, ce qui a eu pour effet de ramener en l'espace de quelques années sa marge opérationnelle (Ebit) de plus de 13% à quasiment zéro.



S'il prévoit une poursuite des pertes de parts de marché et de la contraction des marges bénéficiaires en Amérique Latine et au Moyen-Orient, où les marques chinoises sont très présentes, le courtier estime en revanche qu'une reprise est probable aux Etats-Unis, la région la plus critique.



Alors que ses parts de marché ont récemment touché un plancher outre-Atlantique, les nouveaux modèles devraient soutenir la croissance en 2026, assure Piper, qui se dit par ailleurs curieux sur la joint-venture créée avec Leapmotor, qui pourrait bien l'aider à limiter l'impact de la concurrence chinoise.



Jugeant que les problèmes du groupe sont déjà reflétés dans les cours avec un PER d'environ 6x, contre 3-4x auparavant, le professionnel pense que la remontée de l'action s'appuiera sur une dynamique de révision à la hausse des prévisions de résultats, mais conseille aussi de surveiller d'autres éléments comme d'éventuelles cessions de marques, une reprise des rachats d'actions ou l'implantation de mesures politiques favorables.



Suite à ces propos favorables, l'action Stellantis cotée sur le NYSE gagnait près de 1,8% en fin de matinée tandis que celle cotée sur Euronext Paris s'adjugeait 1,7% à quelques minutes de la clôture.



A noter que Piper Sandler a également relevé à "surpondérer" son conseil sur les deux autres grands constructeurs de Détroit, Ford et GM.