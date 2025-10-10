Stellantis accroit de 13% ses livraisons au 3e trimestre

Stellantis annonce avoir livré 1,3 million de véhicules au cours de son trimestre clos fin septembre 2025, soit une augmentation de 13% en glissement annuel, tirée avant tout par un bond de 35% à 403 000 unités en Amérique du Nord.



'Ce bond s'explique principalement par les bénéfices de la dynamique normalisée des stocks après les mesures de réduction des stocks de l'exercice précédent, qui avaient temporairement réduit la production', explique le groupe franco-italien.



Les livraisons en Europe élargie ont quant à elles augmenté de 8% à 534 000 unités, soutenues par le démarrage de la production de quatre modèles de la plateforme 'Smart Car' récemment introduits par le constructeur automobile.



Dans les autres régions, les livraisons se sont accrues en tout de 3% en glissement annuel, principalement grâce à une hausse de 21% au Moyen-Orient et en Afrique, en partie contrebalancée par une modeste baisse de 3% en Amérique du Sud.