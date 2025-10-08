Stellantis annonce une série de nominations à la direction

Stellantis annonce la nomination de Francesco Ciancia au poste de responsable mondial du Manufacturing à compter du 1er novembre. Il rejoindra également l'équipe de direction du groupe (Stellantis Leadership Team).



Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion industrielle, Francesco Ciancia occupait jusqu'à présent le poste de responsable du Manufacturing pour les fourgons chez Mercedes-Benz à Stuttgart.



Par ailleurs, le groupe annonce une série de nominations dans son équipe de direction, dans la continuité de la dynamique positive récente et en amont de la présentation de sa stratégie actualisée en 2026.



Emanuele Cappellano devient responsable de la région Europe élargie et des Marques européennes, tout en conservant la direction de Stellantis Pro One.



Jean-Philippe Imparato se concentrera sur Maserati et Stellantis & You. Herlander Zola prend la tête de la région Amérique du Sud, tandis que Samir Cherfan rejoint la direction mondiale en conservant ses fonctions pour le Moyen-Orient, l'Afrique et la Micromobilité.



Grégoire Olivier est nommé responsable de la région Chine et Asie-Pacifique.



Enfin, Ralph Gilles devient responsable mondial du Design et Francesco Ciancia, à compter du 1er novembre, celui de la production mondiale. Antonio Filosa, CEO, a salué ces évolutions visant à 'assurer le succès futur de l'entreprise'.