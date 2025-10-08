Stellantis annonce la nomination de Francesco Ciancia au poste de responsable mondial du Manufacturing à compter du 1er novembre. Il rejoindra également l'équipe de direction du groupe (Stellantis Leadership Team).
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion industrielle, Francesco Ciancia occupait jusqu'à présent le poste de responsable du Manufacturing pour les fourgons chez Mercedes-Benz à Stuttgart.
Par ailleurs, le groupe annonce une série de nominations dans son équipe de direction, dans la continuité de la dynamique positive récente et en amont de la présentation de sa stratégie actualisée en 2026.
Emanuele Cappellano devient responsable de la région Europe élargie et des Marques européennes, tout en conservant la direction de Stellantis Pro One.
Jean-Philippe Imparato se concentrera sur Maserati et Stellantis & You. Herlander Zola prend la tête de la région Amérique du Sud, tandis que Samir Cherfan rejoint la direction mondiale en conservant ses fonctions pour le Moyen-Orient, l'Afrique et la Micromobilité.
Grégoire Olivier est nommé responsable de la région Chine et Asie-Pacifique.
Enfin, Ralph Gilles devient responsable mondial du Design et Francesco Ciancia, à compter du 1er novembre, celui de la production mondiale. Antonio Filosa, CEO, a salué ces évolutions visant à 'assurer le succès futur de l'entreprise'.
Antonio Filosa a rejoint le groupe Fiat en 1999, où il a gravi les échelons à travers des postes à responsabilité croissante. Il a notamment dirigé l’usine de Betim, au Brésil, avant de prendre la tête des achats pour la région Amérique latine.
En 2016, il est nommé directeur général pour l’Argentine, puis devient en 2018 directeur des opérations (COO) de Fiat Chrysler Automobiles pour l’Amérique latine.
Avec la création de Stellantis en 2021, il est confirmé au poste de COO pour l’Amérique du Sud. En 2023, il prend la tête de la marque Jeep. En octobre 2024, ses fonctions s’élargissent avec sa nomination comme COO pour l’Amérique du Nord, puis pour l’ensemble du continent américain en décembre de la même année. En janvier 2025, il est également nommé Chief Quality Officer du groupe.
Diplômé en ingénierie de l’école Polytechnique de Milan, Antonio Filosa est également titulaire d’un MBA exécutif de la Fundação Dom Cabral, au Brésil. Il réside actuellement dans le Michigan, aux États-Unis.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
