Les marchés européens ont évolué au rythme des annonces d'entreprises, entre accélération industrielle, saison forte pour le textile et turbulences stratégiques dans la mode. La séance a été marquée par des révisions d'objectifs, des recompositions capitalistiques et des plans de transformation qui ont rythmé les variations du jour.

Actions en hausse :

Stellantis (+7%) progresse après l’annonce de 2 000 recrutements aux Etats-Unis. Ces embauches soutiennent le plan industriel de 13 MdsEUR présenté par Antonio Filosa, qui inclut 5 000 créations de postes dans les usines. Le groupe renforce aussi ses liens avec les fournisseurs pour atténuer l’impact des droits de douane. Le marché salue une transition plus graduelle mêlant électrique, moteurs Hemi et hybrides.

Inditex (+7%) progresse après la reconduction de la recommandation d’achat de RBC. L’analyste Richard Chamberlain maintient son objectif de cours à 52 EUR. Le groupe publie par ailleurs un bénéfice net de 4,62 MdsEUR sur neuf mois, en hausse de 3,9%, pour un chiffre d’affaires de 28,17 MdsEUR. Le marché salue également un troisième trimestre solide, marqué par une croissance de 9% du résultat net et une marge brute en amélioration.

Wavestone (+6%) avance après la publication d’un résultat net semestriel en hausse de 12% à 30,4 MEUR. Le groupe affiche un résultat opérationnel récurrent de 47,1 MEUR, en légère progression, pour une marge portée à 10,3%. Son chiffre d’affaires ressort stable à 458,1 MEUR, malgré un marché jugé difficile par le cabinet. Le titre bénéficie aussi du relèvement de recommandation de Portzamparc, passé à l’achat avec un objectif de cours relevé à 62,60 EUR.

Tomra (+4%) progresse après le relèvement d’objectif de cours de Pareto Securities. Le broker confirme sa recommandation d’achat et porte son objectif à 199 NOK, contre 173 NOK auparavant. Cette révision reflète un potentiel de revalorisation accru du titre.

Drax Group (+4%) progresse après le relèvement de recommandation de Citi. Le broker passe de neutre à acheter et porte son objectif de cours de 6,89 GBP à 8,50 GBP. Cette révision reflète un potentiel de revalorisation plus important que prévu.

Merck KGAA (+3%) avance après l’ajustement d’objectif de cours de Morgan Stanley. Le broker maintient sa recommandation à pondération de marché et relève son objectif de 130 EUR à 135 EUR. Cette révision intègre une appréciation modérée du potentiel du groupe. Le marché réagit positivement à cette mise à jour.

Temenos (+3%) avance après la nomination de Takis Spiliopoulos au poste de PDG permanent. L’ancien directeur financier assurait l’intérim depuis septembre. Le groupe lance désormais un processus de recrutement pour lui trouver un successeur à la direction financière. Temenos confirme par ailleurs ses objectifs annuels et sa feuille de route à horizon 2028.

Actions en baisse :

Spire Healthcare (-14%) recule après avoir prévenu que son bénéfice d’exploitation ajusté annuel atteindrait le bas de sa fourchette de prévisions. Le groupe anticipe un résultat compris entre 270 MGBP et 285 MGBP, pénalisé par le ralentissement de l’activité de contractualisation du NHS avec le secteur indépendant. Spire indique que ces restrictions budgétaires affectent la demande. Le marché réagit également à la publication d’une croissance limitée de 3,6% de ses revenus entre juillet et octobre.

Hugo Boss (-11%) chute après la présentation de sa nouvelle refonte stratégique. Le groupe prévoit une baisse de son chiffre d’affaires et de son EBIT en 2026 dans le cadre du plan Claim 5 Touchdown. Les objectifs annoncés tablent sur un EBIT de 300 à 350 MEUR l’an prochain, avant un retour à la croissance en 2027. Le PDG indique que cette réorganisation n’a pas pour but de supprimer des emplois.

Eutelsat (-8%) recule après la cession par SoftBank Group Capital de 36 millions de droits. Cette opération représente environ 26 millions d’actions, soit près de la moitié de la participation de la filiale japonaise. Les fonds levés doivent permettre à SoftBank d’exercer le solde de ses droits restants. Le marché réagit aussi au contexte de l’augmentation de capital de 1,5 MdEUR lancée par Eutelsat.

Thyssenkrupp (-6%) recule après le maintien de la recommandation neutre de JP Morgan. L’analyste Dominic O’Kane fixe un objectif de cours à 7,60 EUR, contre 7,70 EUR auparavant. Le groupe indique par ailleurs que la restructuration de sa division acier représentera un coût de plusieurs centaines de millions d’euros. Cette opération prévoit la réduction ou l’externalisation d’environ 11 000 emplois.

J Sainsbury (-4%) recule après l’annonce d’un placement secondaire initié par Qatar Holding. L’actionnaire prévoit de céder jusqu’à 98 millions d’actions via une construction accélérée du livre d’ordres. L’opération inclut la vente de 83,6 millions d’actions par Qatar Holding et un placement de 14 millions d’actions par JP Morgan Securities. La participation résiduelle sera soumise à une période de blocage de 90 jours.

Avanza (-3%) recule après la publication de ses données mensuelles de novembre. Le courtier gagne 8 900 clients, portant son total à 2 232 400, mais ses flux nets chutent à 590 MSEK, nettement sous les niveaux d’octobre. Le capital épargné recule de 1% à 1 070 MdsSEK. Le marché réagit aussi à la baisse de l’activité, avec une diminution de 18% des transactions générant des commissions.

DSM-Firmenich (-3%) recule après l’annonce de l’achèvement anticipé de son programme de rachat d’actions. Le groupe a finalisé l’opération avec l’acquisition de 12 930 796 actions à un prix moyen de 83,52 EUR. Le programme, d’un montant maximal de 1,8 MdEUR, devait initialement courir jusqu’à fin janvier 2026. DSM-Firmenich prévoit d’annuler 12 049 441 actions au premier trimestre 2026.