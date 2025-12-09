Stellantis et Bolt ont conclu un partenariat pour les véhicules autonomes

Stellantis et Bolt ont annoncé avoir conclu un partenariat pour explorer conjointement le développement et le déploiement de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) à travers l'Europe.



La collaboration combinera les plateformes(TM) AV-Ready de Stellantis - en particulier la fourgonnette de taille moyenne eK0 et les plateformes STLA Small - avec l'étendu réseau de mobilité de Bolt.



Bolt propose actuellement des services de covoiturage dans plus de 50 pays, dont 23 États membres de l'UE, et vise à intégrer les véhicules autonomes de Stellantis dans sa plateforme de mobilité partagée afin de fournir des services de covoiturage entièrement autonomes et sans conducteur.



Les entreprises prévoient de commencer à déployer des véhicules d'essai dans les pays européens à partir de 2026.



Antonio Filosa, DG de Stellantis, a déclaré : " S'associer à Bolt vise à rapprocher cette vision de la réalité, en combinant notre expertise en ingénierie avec leur portée opérationnelle, dans l'espoir de faire de la mobilité autonome une partie de la vie quotidienne européenne de confiance. "