Stellantis et Leapmotor accélèrent leur partenariat international

Stellantis a annoncé avec Leapmotor étudier l'extension de leur partenariat stratégique à travers plusieurs initiatives destinées à s'appuyer sur les premiers succès de leur collaboration.

En octobre 2023, Stellantis est devenu le principal actionnaire de Leapmotor en acquérant environ 21% du capital. Dans le même temps, Leapmotor International ("LPMI") a été créée sous forme de coentreprise détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Leapmotor, disposant des droits exclusifs pour la commercialisation et la production des produits Leapmotor hors Chine continentale.



Au cours des 18 derniers mois, LPMI a enregistré des résultats solides en Europe. Depuis le lancement des modèles T03 et C10 en 2024, la coentreprise a étendu sa présence à plus de 850 points de vente et de service dans la région, avec plus de 40 000 véhicules expédiés en Europe en 2025.



En 2025, LPMI a également étendu ses activités à l'Amérique du Sud, à la région Asie-Pacifique ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique, et a lancé la marque au Mexique en avril 2026.