En octobre 2023, Stellantis est devenu le principal actionnaire de Leapmotor en acquérant environ 21% du capital. Dans le même temps, Leapmotor International ("LPMI") a été créée sous forme de coentreprise détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Leapmotor, disposant des droits exclusifs pour la commercialisation et la production des produits Leapmotor hors Chine continentale.
Au cours des 18 derniers mois, LPMI a enregistré des résultats solides en Europe. Depuis le lancement des modèles T03 et C10 en 2024, la coentreprise a étendu sa présence à plus de 850 points de vente et de service dans la région, avec plus de 40 000 véhicules expédiés en Europe en 2025.
En 2025, LPMI a également étendu ses activités à l'Amérique du Sud, à la région Asie-Pacifique ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique, et a lancé la marque au Mexique en avril 2026.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.