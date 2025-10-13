Stellantis : HSBC maintient son conseil et son objectif

HSBC confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de 8,50 E.



'Nous anticipons une incertitude sur les bénéfices liée à l'inversion des coûts industriels et à la possibilité de répercuter les droits de douane' indique l'analyste.



'Un troisième trimestre plus prometteur offre peu d'informations sur la reprise des bénéfices étant donné que les implications du mix (flotte aux États-Unis et petite voiture dans l'UE) sont faibles' explique HSBC.



La direction du groupe a reconfirmé les prévisions pour l'exercice 2025 le 29 septembre parallèlement à la nomination du nouveau directeur financier.



'Les États-Unis ont enregistré une amélioration séquentielle (moins négative) au deuxième trimestre par rapport au premier, mais rien n'indique si cette tendance se poursuit. La répercussion des droits de douane sur le marché a été modérée jusqu'à présent. La direction ne s'attend pas à un changement significatif' souligne HSBC.