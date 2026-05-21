Stellantis ne convainc toujours pas, les investisseurs attendent le volet financier du plan

Très attendue, la journée investisseurs de Stellantis a été marquée par la présentation d'un plan stratégique de 60 milliards d'euros, destiné à accélérer la croissance et la rentabilité, qui n'a visiblement pas convaincu. Autour de l'équilibre avant la publication, le titre décroche désormais de 4,70%, à 6,126 euros.

Baptisé FaSTLAne 2030, ce plan est articulé autour de six piliers : une gestion plus pointue du portefeuille de marques, des investissements dans des plateformes, des motorisations et des technologies globales, des partenariats pour renforcer les atouts du groupe, une optimisation du dispositif industriel, l'excellence dans l'exécution et la responsabilité accrue des régions et des équipes locales.



"FaSTLAne 2030 est le fruit de plusieurs mois de travail rigoureux mené à l'échelle de l'entreprise et est conçu pour générer une croissance rentable à long terme. Avec le client au coeur de toutes nos actions, ce plan répondra à notre raison d'être qui est de "rapprocher les personnes avec des marques et des produits qu'elles aiment et en qui elles ont confiance grâce à la combinaison unique de nos forces", a déclaré Antonio Filosa, directeur général de Stellantis.



La gestion du portefeuille de marques



Dans le détail, en ce qui concerne la gestion du portefeuille de marques, le groupe a revu son plan de produit afin de maximiser l'efficacité du capital, éviter les dépenses redondantes et soutenir la rentabilité. Dans les faits, la société va procéder à 60 lancements de nouveaux véhicules d'ici 2030 et à 50 restylages majeurs, sur l'ensemble des marques et des motorisations. Stellantis va s'appuyer sur quatre marques mondiales (Jeep, RAM, Peugeot et FIAT) qui vont bénéficier de 70% des investissements. Les cinq marques régionales (Chrysler, Dodge, Citroën, Opel et Alfa Romeo) accentueront leur différenciation pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Enfin, DS et Lancia seront pilotées respectivement par Citroën et FIAT, et développées en tant que marques de spécialité.



Les plateformes



Au niveau des investissements, l'entreprise va investir plus de 24 milliards d'euros (soit 40% du total) dans des plateformes, des motorisations et des technologies nouvelles à vocation mondiale. D'ici 2030, 50% des volumes annuels mondiaux seront produits sur trois plateformes. La dernière en date est STLA One, qui a été pensée dès l'origine pour maximiser la mutualisation et la compétitivité.



Les partenariats



En ce qui concerne les partenariats, Stellantis en a déjà annoncé plusieurs ces dernières semaines, notamment avec Leapmotor International et Dongfeng. Le groupe s'estime "idéalement placé pour attirer les meilleurs acteurs de leur domaine, et accélérer la création de valeur grâce à des partenariats gagnants-gagnants".



Optimisation du dispositif industriel



Le plan stratégique prévoit une amélioration significative du taux d'utilisation des capacités de production dans toutes les régions. Pour y parvenir, le groupe table sur une augmentation des volumes liées à l'offensive produit, ainsi que par des actions locales ciblées. En Europe, la capacité de production va être réduite de plus de 800 000 unités, grâce à la reconversion de certains sites comme celui de Poissy, et au développement de partenariats, comme à Rennes. Aux Etats-Unis, l'augmentation de la production devrait permettre d'accroître le taux d'utilisation des capacités de production de 80% en 2030.



Excellence dans l'exécution



Le groupe souhaite porter une attention constante à l'exécution, avec une priorité donnée à l'amélioration de la rapidité, de la qualité et de l'efficacité dans l'ensemble des régions. L'objectif est de réduire le délai de mise sur le marché en visant 24 mois, contre 40 aujourd'hui. En parallèle, le programme pluriannuel de création de valeur récemment lancé devrait générer 6 milliards d'euros de réduction de coûts annuels d'ici 2028, ainsi que des opportunités de croissance du chiffre d'affaires à l'échelle de l'entreprise. La société indique également que l'IA sera un levier clé pour transformer les capacités d'exécution avec déjà plus de 120 applications déjà déployées dans les opérations.



Responsabilisation accrue des régions et équipes locales



Enfin, la société a indiqué qu'au cours de l'année écoulée, la prise de décision a été largement décentralisée au profit des régions, afin de renforcer la proximité de l'entreprise avec ses clients.



Stellantis dévoilera plus tard dans la journée le volet financier détaillé, incluant la performance des services financiers et les objectifs de FaSTLAne 2030.

Le groupe a d'ores et déjà indiqué viser une croissance de 25% de ses revenus en Amérique du Nord et une marge de résultat opérationnel ajusté de 8 à 10%. Pour l'Europe élargie, ces données sont attendues en hausse de 15% pour les revenus et entre 3 et 5% pour le résultat opérationnel ajusté.



Ces données semblent particulièrement prudentes car pour l'ensemble du groupe, la marge de résultat opérationnel ajusté s'était établie à 12,8% en 2023, ou à 13,4% en 2022. Le retour à ces niveaux risque de prendre énormément de temps, et pas sûr que les investisseurs puissent avoir la patience d'attendre jusque là.