Stellantis a annoncé la nomination de Joao Laranjo au poste de Chief Financial Officer (CFO) et membre de l'équipe de direction du groupe, avec effet immédiat. Il succède à Doug Ostermann, qui quitte l'entreprise pour raisons personnelles.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans la finance et l’audit, Joao Laranjo apporte une solide expertise du secteur automobile. Il rejoint ainsi le sommet de l’organigramme de Stellantis avec un parcours marqué par des responsabilités croissantes, une maîtrise des enjeux financiers internationaux et un profil tourné vers la performance opérationnelle.

Entré chez Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009, il y a occupé divers postes-clés en Amérique latine et en Amérique du Nord, dans des domaines allant du contrôle financier à la planification stratégique, en passant par la trésorerie et la conformité. En 2017, il devient CFO de Stellantis Amérique du Nord. Après un passage chez Goodyear, où il dirigeait la finance pour la zone Amériques, il avait fait son retour chez Stellantis début 2025, à nouveau en tant que CFO pour l’Amérique du Nord.

Début de carrière chez GE

Diplômé de l’IBMEC au Brésil et du programme Advanced Finance de la Wharton School, Laranjo a démarré sa carrière chez General Electric en 2001. Il y a exercé comme auditeur, puis comme contrôleur financier pour GE Healthcare en Amérique du Sud.

"J’ai toujours été impressionné par son sens aigu des finances, son orientation résultats et sa compréhension des complexités de notre secteur", a déclaré Antonio Filosa, CEO de Stellantis. "Je suis ravi de l’accueillir dans l’équipe de direction alors que nous préparons la croissance future de l’entreprise."

Antonio Filosa a également salué le départ de Doug Ostermann, remercié pour ses années d’engagement au sein de FCA puis de Stellantis.

Le groupe confirme par ailleurs que ses perspectives financières pour 2025 restent inchangées, telles qu’annoncées lors de la conférence sur les résultats du premier semestre, le 29 juillet dernier. Les chiffres du troisième trimestre seront publiés comme prévu le 30 octobre.