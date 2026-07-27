Stellantis plie, Piper Sandler s'inquiète de la pertinence du modèle
Le titre Stellantis évolue en baisse lundi matin à la Bourse de Paris, sous-performant largement la tendance générale, pénalisé par la dégradation du conseil des analystes de Piper Sandler, qui disent s'inquiéter du risque posé par le modèle traditionnel de l'entreprise à l'heure de l'IA.
Dans une note de recherche, le broker américain explique que l'essor des robots humanoïdes et des taxis autonomes alimentés par l'intelligence artificielle (IA) pose un défi colossal pour les constructeurs, dans la mesure où les pièces nécessaires à leur fabrication n'existent tout simplement pas sur le marché.
Pour réussir, les entreprises n'ont plus le choix : elles doivent tout concevoir elles-mêmes, des logiciels au matériel, soit un modèle d'intégration verticale appelé à favoriser des "pure players" comme Rivian ou Mobileye sachant développer leurs propres technologies au lieu d'attendre que des fournisseurs traditionnels ne le fassent pour eux, explique le courtier.
A l'inverse, les géants automobiles historiques comme Stellantis, habitués à assembler des pièces commandées à des tiers, manquent de la souplesse nécessaire face à des concurrents plus agiles et risquent de prendre du retard, prévient Piper Sandler.
Une situation qui pourrait se détériorer
Dans ce contexte, la pression risque de s'accroître sur le groupe, entre montée en puissance des marques chinoises verticalement intégrées et difficulté à redresser ses parts de marché en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient, poursuit-il.
Ecartelé entre les exigences des gouvernements, des syndicats, des concessionnaires et des équipementiers tiers, Stellantis fait face à une rigidité structurelle qui menace désormais ses marges bénéficiaires, dans un contexte où la situation opérationnelle pourrait encore se dégrader à court terme, avertit le professionnel.
Sa recommandation est ainsi revue à "sous-pondérer" contre "surpondérer" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 14 à 4 dollars.
Vers 11h15, l'action Stellantis reculait de 0,7% à 4,98 euros, à comparer avec un gain de plus de 0,7% pour l'indice CAC 40.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.