Stellantis pourrait se concentrer sur quatre marques (Peugeot, Fiat, Jeep et RAM)

Stellantis débute la séance dans le rouge (-1,77%, à 7,065 euros) et pourrait enchaîner un troisième net repli consécutif.

Selon Reuters, qui cite cinq sources, le constructeur automobile, qui doit présenter son nouveau plan stratégique en mai, pourrait concentrer ses investissements sur les marques Peugeot, Fiat, Jeep et RAM.



Ces dernières seraient ainsi favorisées, tandis que les autres bénéficieront également de financement pour leurs nouveaux modèles qui seront basés sur la technologie utilisée par les quatre principales.



Toujours selon ces sources citées par Reuters, les marques avec de plus faibles volumes pourraient devenir des entités régionales ou nationales sur des marchés spécifiques.



Stellantis a dévoilé des comptes en repli sur l'exercice 2025 avec notamment une perte nette de 22,332 milliards d'euros, en raison de 25,4 milliards d'euros de charges liées à un virage stratégique profond visant à répondre aux préférences des clients et à l'évolution des cadres réglementaires. Dans le même temps, le chiffre d'affaires 2025 avait reculé de 2%, à 153,508 milliards d'euros.



Toutefois, un début d'embellie a été ressenti au premier trimestre avec des livraisons consolidées de 1,4 million d'unités, en hausse de 12% sur un an. Une progression soutenue par les régions Europe élargie, Amérique du Nord.



Stellantis apportera d'autres réponses le 30 avril prochain avec la publication de ses résultats trimestriels, et le 21 mai prochain lors de la journée investisseurs.