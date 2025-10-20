Antonio Filosa, PDG de Stellantis, a annoncé lundi l’embauche de 400 personnes sur le site de Mirafiori, dans le cadre d’un redémarrage progressif de la production de la Fiat 500 hybride. Cette décision s’inscrit dans le plan de relance industrielle du groupe en Italie, confirmé lors d’une réunion avec les syndicats à Turin. Filosa a toutefois tempéré les attentes en précisant que les effets concrets du plan ne se feront sentir qu’à partir de 2026. D’ici là, la situation reste fragile : la production automobile italienne a chuté de 32% sur les neuf premiers mois de 2025, et devrait atteindre un plus bas historique de 310 000 véhicules sur l’année.

En parallèle, le dirigeant a réitéré ses critiques envers la politique environnementale de l’Union européenne, notamment l’interdiction des véhicules thermiques neufs dès 2035. Il estime que les objectifs climatiques actuels déséquilibrent le marché, freinent l’offre comme la demande, et fragilisent la compétitivité du secteur automobile européen. Filosa plaide pour un assouplissement des règles afin de maintenir une production locale viable et adaptée aux besoins des consommateurs.

La décision sur l’éventuelle implantation en Italie de l’usine de batteries de la coentreprise ACC est attendue d’ici la fin de l’année. En cas d’échec, Stellantis prévoit un plan alternatif pour préserver l’emploi. Alors que les constructeurs asiatiques gagnent du terrain dans l’électrique, Stellantis entend maintenir une présence forte en Italie, sous réserve d’un environnement industriel et réglementaire jugé plus réaliste par sa direction.