Stellantis a annoncé vendredi la signature d'un accord de coopération stratégique avec Dongfeng visant à renforcer son partenariat avec le constructeur automobile chinois dans la production commune de véhicules.

L'accord prévoit la production en Chine par la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) de nouveaux modèles Peugeot et Jeep destinés au marché chinois et à l'exportation.



Il est prévu que la joint venture fabrique deux nouveaux véhicules à énergie nouvelle de la marque Peugeot dans son usine de Wuhan, à partir de 2027.



Ces modèles, censés s'appuyer sur les derniers concept-cars dévoilés par Peugeot à l'occasion du Salon de l'automobile de Pékin, doivent s'inscrire dans le cadre du plan de croissance internationale de la marque au lion.



Le projet prévoit également la production dans l'usine DPCA de Wuhan, là encore à compter de l'an prochain, de deux véhicules à énergies nouvelles (NEV) tout-terrain de la marque Jeep pour les marchés globaux.



Les analystes toujours prudents



Cette annonce était accueillie avec circonspection par les analystes, qui estiment que Stellantis a encore beaucoup de retard à rattraper sur ses concurrents après plusieurs années de sous-investissements.



"Sur le plan stratégique, Stellantis semble tirer les leçons de l'expérience de ses pairs européens et reconnaît de plus en plus que produire en Chine devient incontournable", réagissent ce matin les équipes d'AlphaValue.



"A l'instar des constructeurs allemands qui exportent des véhicules électriques (BEV) fabriqués en Chine pour bénéficier de coûts de production réduits, ou de Renault qui développe rapidement sa Twingo en s'appuyant sur l'écosystème chinois, Stellantis prévoit désormais de produire des véhicules Jeep en Chine destinés à l'exportation, une initiative que nous accueillons favorablement", explique le bureau d'études.



Ses analystes jugent cependant que la décision de pousser la marque Peugeot plus en avant sur le segment chinois des véhicules à énergies nouvelles (hybrides et électriques), déjà extrêmement concurrentiel, est plus discutable.



"Ce segment reste marqué par une guerre des prix intense, alors que Stellantis accuse toujours un retard en matière de véhicules définis par logiciel (Software-Defined Vehicles) et en termes de rapidité de développement", tempère AlphaValue.



A la Bourse de Paris, l'action Stellantis reculait de 0,7% vendredi matin dans les premiers échanges, un repli en ligne avec celui de l'indice CAC 40. Le titre perd encore plus de 30% depuis le 1er janvier.



Il est prévu qu'Antonio Filosa, son directeur général, précise les actions destinées à ramener Stellantis sur une trajectoire de croissance durable et rentable lors d'une journée d'investisseurs prévue le 21 mai à Auburn Hills (Michigan).