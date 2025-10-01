Stellantis renforce son partenariat avec Mistral AI

A l'occasion de l'Italian Tech Week, Stellantis et Mistral AI annoncent une nouvelle étape dans leur partenariat visant à accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'ensemble des opérations du constructeur automobile.



Après avoir travaillé à la mise au point de solutions d'IA avancées et à l'intégration des modèles de Mistral AI dans divers cas d'usage, les deux entreprises entament une nouvelle phase de leur collaboration pour 'libérer efficacité, agilité et valeur client à grande échelle'.



Pour atteindre ces objectifs, elles mettront en place deux équipes complémentaires : l'une dédiée à l'innovation pour codévelopper des solutions d'IA hautement personnalisées et l'autre consacrée à la transformation pour généraliser l'adoption de l'IA chez Stellantis.



Stellantis et Mistral AI se concentreront sur deux missions principales : renforcer les équipes ventes et après-vente grâce à des analyses basées sur l'IA, et améliorer l'efficacité opérationnelle en exploitant les retours clients et la data intelligence.