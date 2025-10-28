Stellantis a officialisé mardi un partenariat stratégique avec Nvidia, Uber et Foxconn pour concevoir et produire des véhicules autonomes de niveau 4, capables de circuler sans intervention humaine dans certaines conditions. Ce projet marque une étape majeure pour le constructeur automobile, qui ambitionne de s’imposer sur le marché émergent des robotaxis.

L’alliance combine les forces clés de chaque acteur : Nvidia apporte sa puissance de calcul et ses logiciels d’intelligence artificielle, Uber met à disposition son réseau mondial de mobilité, Foxconn fournit son expertise en électronique et en intégration de systèmes, et Stellantis prend en charge la conception et la production des véhicules.

La production des premiers modèles est prévue pour 2028, avec un lancement initial aux États-Unis, avant un déploiement mondial progressif. Uber prévoit d’intégrer environ 5 000 véhicules autonomes Stellantis dans sa flotte lors de la première phase du programme.

Ce partenariat fait écho aux annonces faites plus tôt dans la journée par Jensen Huang, PDG de Nvidia, lors de la conférence GTC à Washington, où il a présenté Hyperion, la nouvelle plateforme logicielle et matérielle de Nvidia dédiée aux véhicules autonomes. Huang avait déjà évoqué la construction d’un réseau mondial de robotaxis en collaboration avec Uber, désormais renforcé par la participation de Stellantis et Foxconn.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Stellantis visant à accélérer sa transformation technologique et à diversifier ses activités au-delà de la production automobile traditionnelle, tout en s’adossant aux leaders mondiaux de l’intelligence artificielle et de la mobilité connectée.