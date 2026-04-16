A l'horizon 2028, le groupe cessera définitivement ces activités, une date qui coïncide avec la fin de vie des deux modèles actuellement assemblés à Poissy : l'Opel Mokka et la DS 3.
Ensuite, le groupe va transformer le site qui deviendra un pôle dédié à l'économie circulaire avec le reconditionnement de véhicules d'occasion et la valorisation de pièces de rechange. Sur le site il y aura également des activités de niche comme la production de petites séries, de préparation de véhicules utilitaires ou de compétition, et l'installation d'une nouvelle unité de peinture et d'un atelier d'impression 3D pour les pièces détachées.
Au niveau social, sur les 1 700 ouvriers actuels, Stellantis prévoit d'en maintenir environ 1 000 à l'horizon 2030.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.