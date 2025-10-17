Stellantis va collaborer avec le chinois Pony.ai sur un projet européen de robotaxis

Stellantis a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord avec le spécialiste chinois des véhicules autonomes Pony.ai en vue de déployer des robotaxis en Europe au cours des prochaines années.



Dans un communiqué, les deux partenaires indiquent que le projet vise à associer les logiciels avancés mis au point par Pony.ai à la version électrique du fourgon compact de Stellantis répondant au nom de code 'K0'.



L'objectif est de commencer à faire circuler un véhicule Peugeot e-Traveller dans le cadre d'un projet test qui sera conduit au Luxembourg dans les mois qui viennent avant un déploiement graduelle à plus grande échelle dans plusieurs villes européennes à partir de 2026.



Ces essais en conditions réelles auront pour objet de s'assurer de la conformité en matière de sécurité et de performances en vue d'une mise en conformité réglementaire.



Pony.ai, qui a obtenu cette année de la part du gouvernement luxembourgeois une autorisation ministérielle pour faire circuler ses voitures en mode conduite autonome à des fins d'essais sur la voie publique du Luxembourg, explique s'intéresser aux véhicules utilitaires légers (LCV) de Stellantis en raison de leur positionnement dominant en Europe, qui s'appuie entre autres sur les marques Peugeot, Citroën et Opel.