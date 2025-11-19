Stellantis va étendre son réseau de recharge en Amérique du Nord aux 'superchargeurs' de Tesla

Stellantis a annoncé hier soir que les conducteurs de ses véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord pourraient accéder à partir de l'an prochain au réseau de plus de 28 000 'superchargeurs' que compte Tesla à travers les Etats-Unis et le Canada.



Dans un communiqué, le groupe automobile précise que les propriétaires de modèles de VE existants comme le Jeep Wagoneer S et le Dodge Charger Daytona seront les premiers à pouvoir se connecter directement à n'importe quel point de recharge 'NACS', la norme choisie par Tesla, à compter de 2026.



D'autres modèles, tels que la prochaine Jeep Recon, seront concernés par la suite, avant une extension prévue vers le Japon et la Corée du Sud courant 2027.



Afin d'étendre leur offre au réseau de 'superchargeurs' de Tesla, particulièrement dense, les constructeurs automobiles proposent désormais à leurs clients de faire l'acquisition d'un adaptateur de recharge rapide NACS approuvé.

