Stellantis va investir 13 milliards de dollars pour soutenir sa croissance aux USA

Stellantis a annoncé mardi soir qu'il allait débloquer un investissement de 13 milliards de dollars afin de renforcer son tissu industriel et doper sa croissance aux Etats-Unis, son investissement le plus important en un siècle d'histoire dans ce pays qu'il considère comme un 'marché clé'.



Dans un communiqué, le groupe automobile explique prévoir une augmentation de 50% de sa production américaine grâce au lancement de cinq nouveaux véhicules et à 19 évolutions de produits au cours des quatre prochaines années.





Ces projets devraient se traduire par la création de plus de 5.000 nouveaux emplois dans ses usines de l'Illinois, de l'Ohio, du Michigan et de l'Indiana.



Aux termes du programme, son usine de Belvidere (Illinois) va rouvrir afin de produire deux nouvelles Jeep Cherokee et Jeep Compass destinées au marché américain, avec un démarrage de la production prévu pour 2027 censé permettre la création d'environ 3.300 nouveaux emplois.



Un tout nouveau pick-up de taille moyenne sera par ailleurs assemblé à Toledo (Ohio), où sont déjà produites ses Jeep Wrangler et Jeep Gladiator.



Le site de Warren (Michigan) produira quant à lui un nouveau grand SUV, qui sera proposé en version thermique et en version électrique à prolongateur d'autonomie.



Enfin, la prochaine génération du Dodge Durango sera fabriquée à Detroit, tandis que les sites de Kokomo (Indiana) produiront un tout nouveau moteur qutre cylindres GMET4 EVO à partir de 2026.



Stellantis précise que cette enveloppe de 13 milliards d'euros comprendra aussi les coûts de recherche et développement et les partenariats avec les fournisseurs nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie.



Le constructeur rappelle qu'il compte aujourd'hui 34 sites industriels aux Etats-Unis, allant de centres de distribution de pièces détachées à des campus de R&D, dans 14 Etats américains, avec un effectif qui atteint aujourd'hui plus de 48.000 collaborateurs.

