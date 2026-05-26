Selon le président de la République, le constructeur automobile multi-marques va investir un milliard d'euros pour relancer son usine de Mulhouse.
Le groupe devrait y produire une nouvelle génération de véhicule électrique à parti de 2026. Pour Emmanuel Macron "c'est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site".
De son côté, Stellantis apportera plus de précision lorsqu'il y aura des annonces officielles.
Cette annonce fait suite à la présentation la semaine dernière du dernier plan stratégique du groupe dans lequel il prévoit le lancement de plus de 60 nouveaux véhicules d'ici 2030, mais aussi la réduction de la capacité de production en Europe de 800 000 unités grâce à la reconversion de certains sites comme celui de Poissy en France. L'usine de Mulhouse devrait quant à elle se voir attribuer l'un de ces nouveaux modèles.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.