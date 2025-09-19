Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a affirmé vendredi sur CNBC qu’il n’avait subi aucune pression de Donald Trump avant le vote sur les taux d’intérêt de cette semaine. Selon lui, le président américain s’est simplement contenté d’un appel de félicitations. Ces propos interviennent alors que l’indépendance de la Fed est régulièrement remise en cause depuis le début du second mandat présidentiel.

Miran s’est opposé à la baisse de 0,25 point décidée par la banque centrale, plaidant pour un ajustement deux fois plus important. Ses projections de taux d’ici la fin de l’année se situent en dessous de celles des 18 autres membres du Comité fédéral de l’open market, reflétant une position plus favorable à des taux bas à court comme à long terme. Cette divergence alimente les critiques, certains estimant que sa nomination, après un passage au Council of Economic Advisers, fragilise l’indépendance institutionnelle.

Face à ces accusations, Miran a assuré qu’il quitterait son poste en janvier 2026 à l’issue de son mandat non achevé et qu’il refuserait tout maintien au-delà. Il prévoit de présenter ses positions lundi devant l’Economic Club of New York. Malgré le contexte tendu, il a décrit une atmosphère constructive au sein de la Fed, impression confirmée par Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, qui a insisté sur la continuité des travaux du comité.