PepsiCo, Inc. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de boissons sans alcool et de snacks. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit : - Amérique du Nord (60%) : vente de boissons (50,3% du CA ; sodas, jus concentrés, eau, boissons à base de thé ou de café ; marques Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Gatorade Zero, Mountain Dew, Pepsi, Propel, etc.), de snacks (44,9% ; chips, tortillas et bretzels ; Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos, Fritos, Ruffles, etc.) et de céréales (4,8% ; céréales prêtes à consommer, riz, blé, etc.) ; - Europe (15,1%) : vente de snacks (marques Cheetos, Chipita, Doritos, Lay's, Ruffles et Walkers) et de boissons (7UP, Diet Pepsi, Lubimy Sad, Mirinda, Pepsi et Pepsi Max) ; - Amérique latine (12,8%) : vente de snacks (marques Cheetos, Doritos, Emperador, Lay's, Mabel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas et Tostitos) et de boissons (7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos et Toddy). - Afrique-Moyen Orient-Asie du Sud (6,8%) : vente de snacks (marques Chipsy, Doritos, Kurkure, Lay's, Sasko, Spekko et White Star) et de boissons (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew et Pepsi) ; - Asie-Pacifique-Australie-Nouvelle-Zélande (5,3%) : vente de snacks (marques BaiCaoWei, Cheetos, Doritos, Lay's et Smith's), de boissons et de sirops (7UP, Aquafina, Mirinda,Mountain Dew, Pepsi et Sting). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,3%), Mexique (7,8%), Russie (4,2%), Canada (4,1%), Chine (3%), Royaume-Uni (2,2%), Afrique du Sud (2%), Brésil (1,9%) et autres (18,5%).