STIF est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités : - fabrication d'équipements de protection contre les explosions de poussières et de systèmes de stockage d'énergie par batteries « BESS » (65,5% du CA) ; - fabrication de composants pour la manutention des produits en vrac (31,7%) : godets d'élévateurs, raccords et courbes à compression, etc. ; - autres (2,8%). Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes de produits (99%) et de services (0,1%). A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (2), en Chine et aux Etats-Unis. La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe (24%), Amérique du Nord (49%), Asie (12%) et autres (2%).