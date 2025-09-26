STIF prend le contrôle de BOSS PRODUCTS et vise 100 MEUR de chiffre d'affaires

STIF annonce l'acquisition de 70% du capital de BOSS PRODUCTS auprès de BOSS Industrial Group, portant sa participation totale à 80%. Cette opération, financée par endettement bancaire, sera consolidée dès 2025.



Basée au Texas avec 50 collaborateurs, BOSS PRODUCTS est spécialisée dans la distribution et la maintenance de systèmes de protection contre les explosions en milieu industriel. Elle a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 17,7 millions de dollars et détient une participation majoritaire dans BOSS PRODUCTS UK.



Avec cette intégration et celle de Stuvex en juillet, STIF anticipe un chiffre d'affaires proforma proche de 100 MEUR fin 2025. José Burgos, DG, souligne que l'opération permet au groupe 'de disposer d'un réseau local de distribution déjà établi et reconnu' tout en absorbant la marge de son partenaire américain.



STIF en profite pour indiquer que son DG, José Burgos, a reçu le prix Disruption lors du Grand Prix des Lionnes 2025, récompensant sa stratégie internationale et la dynamique de croissance du groupe.